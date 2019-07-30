В партии "Слуга народа" вновь назвали спикера IX созыва Рады

Должность вице-спикера может получить представитель украинского лидера в парламенте Руслан Стефанчук.

Будущий нардеп от "Слуги народа" Давид Арахамия считает, что глава президентской партии Дмитрий Разумков станет новым спикером Верховной рады IX созыва. Об этом сообщает "Обозреватель", ссылающийся на слова политика.

— Точно думаю, что будет Дмитрий Разумков. Он самый достойный кандидат. Правда, сейчас он боится сглазить, но в зале будет минимум 250 рук за, — утверждает будущий депутат.

Согласно его словам, вице-спикером может стать представитель украинского лидера в парламенте Руслан Стефанчук. Свою позицию Арахамия аргументирует тем, что Стефанчук близок к законодательной работе, а в Раде нужна координационная работа.

Политик также обозначил, что на должность главы фракции "Слуга народа" есть только две кандидатуры: он и руководитель предвыборного штаба партии Александр Корниенко.

Как ранее писал Лайф, за кандидатуру Разумкова на пост спикера Рады уже высказывался глава предвыборного штаба "Слуги народа" Александр Корниенко.

Напомним, по итогам прошедших на Украине 21 июля внеочередных выборов в Верховную раду украинский парламент сформирует пять партий. Политическая организация Владимира Зеленского "Слуга народа" набрала 43,16% голосов, "Оппозиционная платформа — За жизнь" Юрия Бойко — 13,05, "Батьковщина" Юлии Тимошенко — 8,18, "Европейская солидарность" Петра Порошенко — 8,10% голосов. Партия лидера группы "Океан Эльзы" Святослава Вакарчука "Голос" замыкает пятёрку, набрав 5,82% голосов.