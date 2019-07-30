СМИ: В России могут запретить BlaBlaCar и сервисы по продаже билетов на автобусы

Первый зампред Комитета нижней палаты по информационным технологиям и связи Сергей Боярский рассказал, что инициатива будет рассмотрена на осенней сессии.

Сайт по поиску попутчиков в поездках BlaBlaCar, а также популярные ресурсы по бронированию автобусных билетов планируют заблокировать в России за сотрудничество с нелегальными перевозчиками. Об этом сообщают "Известия", ссылаясь на инициативу Общероссийского объединения пассажиров (ООП).

— Общероссийское объединение пассажиров (ООП) предложило создать чёрный список сайтов, позволяющих забронировать и купить билеты у нелегальных межрегиональных автоперевозчиков. Письмо с инициативой за подписью председателя ООП Ильи Зотова было направлено в Госдуму 25 июля, — уточняет издание, в распоряжении которого имеется соответствующий документ.

Согласно публикации, предлагается законодательно закрепить создание единого реестра доменных имён и сетевых адресов для сайтов, занимающихся вышеизложенными услугами, что позволит заблокировать их в связи с "осуществлением продажи товаров и услуг, угрожающих безопасности граждан".

Объединение сформировало перечень ресурсов, состоящий из 229 сайтов, которые, по подсчётам ООП, предлагают услуги нелегальных автоперевозчиков. Так, в список попала компания BlaBlaCar и ещё множество сервисов.

Как рассказал изданию первый зампред Комитета нижней палаты по информационной политике, информационным технологиям и связи Сергей Боярский, внесённое ООП предложение депутаты будут обсуждать на осенней сессии.

Онлайн-сервис BlaBlaCar далеко не в первый раз оказывается под угрозой закрытия: в декабре 2017 года Тимашевский районный суд принял решение запретить сервис, однако позднее Краснодарский краевой суд отменил решение нижестоящей инстанции. Осенью 2018 года общественная организация "Объединение автопассажирских перевозчиков" также подавала в Таганский суд иск с целью запретить BlaBlaCar. Но судебный орган установил, что с иском надо обращаться в арбитраж. После чего астраханская транспортная компания "Транс лайн" подала иск в Арбитражный суд Москвы в отношении онлайн-сервиса из-за нелегальных автоперевозок.