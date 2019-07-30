В Красноярском крае площадь лесных пожаров превысила миллион га

Общая площадь лесных пожаров в Красноярском крае превысила отметку в миллион гектаров. Об этом сообщает Лесопожарный центр в Красноярске.
Всего в регионе действует 99 пожаров, площадь которых составляет 1 042 434 гектара, 80 из которых протекают в зоне контроля.
Очаги возгораний действуют в восьми районах края.
Напомним, из-за лесных пожаров в Красноярском крае, Иркутской области и части территории Бурятии ввели режим ЧС.
Ранее глава региона Александр Усс заявил, что бездействие специалистов во время лесных пожаров обуславливается труднодоступностью горящей местности.
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