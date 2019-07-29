Красноярский губернатор назвал тушение некоторых лесных пожаров бессмысленным

Глава Красноярского края Александр Усс заявил, что бездействие специалистов во время лесных пожаров обуславливается труднодоступностью горящей местности. По его словам, так поступают во всём мире.

— Эти труднодоступные территории, как и у нас, так и в Канаде, США, Мексике тушатся естественным путём — выпадением осадков, — сказал он.

Усс добавил, что тушить пожары на части таких труднодоступных территорий Сибири бессмысленно, так как спасатели там будут подвержены опасности.

— Можно сегодня в зону контроля забросить... тысячи человек. При таком уровне задымления и удалённости мы реально подвергаем людей бессмысленной опасности. Время подлёта туда — более трёх часов. Как их можно там спасти, если пойдёт верховой огонь? — отметил глава региона.

Он добавил, что в ближайшее время часть красноярских лесов переведут в зону охраны, даже если они не представляют угрозу населённым пунктам.

Напомним, на территории всего Красноярского края и Иркутской области, а также частично в Бурятии введён режим чрезвычайной ситуации из-за лесных пожаров. В МЧС объясняют масштабные возгорания аномальной погодой.

Площадь лесных пожаров в Сибири уже превысила 1,6 миллиона гектаров.