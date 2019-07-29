В МЧС объяснили аномальной погодой увеличение площади лесных пожаров в Сибири

На территории всего Красноярского края и Иркутской области, а также частично в Бурятии уже введён режим чрезвычайной ситуации.

Причиной роста площади природных пожаров и наводнений в Сибири и на Дальнем Востоке является аномальная погода. Об этом заявил первый замглавы МЧС Александр Чуприян.

— Исходя из анализа, полученного из Национального центра управления в кризисных ситуациях (НЦУКС) МЧС России, мы можем делать выводы, что в ряде субъектов РФ происходят аномальные явления, — рассказал Чуприян.

По его словам, жаркая погода без осадков усугубляется тем, что большой очаг пожара сильнее блокирует влагу и не даёт циклонам прийти в регион.

— Из данных космического мониторинга видно, что циклоны обходят это место [пожара], поэтому долгожданных дождей не происходит, — рассказал замглавы ведомства.

Как сообщили ранее в МЧС России, на территории всего Красноярского края и Иркутской области, а также частично в Бурятии введён режим чрезвычайной ситуации из-за лесных пожаров.

Площадь лесных пожаров в Сибири уже превысила 1,6 миллиона гектаров.