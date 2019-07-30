МВД Молдавии объявило в розыск мужа певицы Жасмин

Шору было запрещено покидать страну, так как он находился под судебным контролем по делу о махинациях.

Министерство внутренних дел Молдавии объявило в международный розыск депутата парламента Илана Шора. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. Шор, являющийся мужем российской певицы Жасмин, стал депутатом по итогам февральских выборов.

Заниматься разыскными мероприятиями поручено Генеральному инспекторату полиции. В июне 2017 года Илан Шор был приговорён к семи с половиной годам лишения свободы по делу о банковских махинациях, но обжаловал приговор и до окончательного решения находился под судебным контролем. Ему было запрещено покидать территорию страны. По одной из версий, Шор находится на территории Украины.

Ранее сообщалось, что сторонники Демократической партии Молдавии, проигравшей выборы, спешно покидают страну.