Суд добавил Яшину ещё десять суток ареста

Речь идёт о протоколе, составленном после акции 14 июля. Аналогичное наказание он понесёт за незаконный митинг, который прошёл 27-го числа.

Троицкий суд Москвы назначил Илье Яшину десять суток ареста по делу о несанкционированной акции 14 июля. Об этом сообщает корреспондент Лайфа с места событий. Накануне незарегистрированный кандидат в Мосгордуму также получил десять суток по делу об организации незаконного митинга 27 июля, дело рассматривалось в Щербинском суде.

Отметим, что всего московские суды получили более 200 административных протоколов на участников прошедшей в субботу несанкционированной акции в центре столицы. А один из участников из митинга накануне был арестован по уголовному делу о применении насилия к представителю власти. Речь идёт о 48-летнем Евгении Коваленко, который метнул мусорный бак в сотрудника спецподразделения Росгвардии.

Напомним, что на субботнем митинге в центре Москвы было задержано 1074 человека. При этом накануне акции прокуратура и полиция Москвы предупредили о незаконности этого мероприятия.