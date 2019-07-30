Либертарианская партия отозвала свою заявку на проведение акции 3 августа

Предложенный властями вариант проведения митинга на проспекте Сахарова их не устроил, они требовали Лубянскую площадью.

Либертарианская партия прекратила переговоры с мэрией Москвы относительно акции протеста 3 августа. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на представителей политсилы. Оппозиционеры заявили, что предложенный властями вариант проведения мероприятия на проспекте Академика Сахарова их не устраивает, поэтому они отзывают свою заявку.

Отметим, что одного из лидеров Либертарианской партии Михаила Светова сегодня задержали. В отношении активиста проводится проверка.

Ранее эксперты назвали "детским садом" отказ оппозиции, а в частности, либертарианцев, от согласованной акции 3 августа. По мнению политологов, организаторы осознанно идут на провокацию, рассчитывая вызвать массовые беспорядки.

Напомним, что на субботнем несогласованном митинге в центре Москвы было задержано 1074 человека. Кроме того, были возбуждены три уголовных дела о применении насилия к представителям власти. К слову, это достаточно серьезная статья, она может предусматривать лишение свободы на срок до десяти лет.