Глава Минприроды назвал причину лесных пожаров в Сибири

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Фото © Friedrich Bungert / dpa via AP

Их площадь уже превысила 2,7 миллиона гектаров. Пострадавших от стихии на сегодняшний день нет.

Основной причиной пожаров в сибирских лесах является природный фактор — сухие грозы, заявил министр природных ресурсов и экологии РФ Дмитрий Кобылкин на совещании премьер-министра России Дмитрия Медведева с вице-премьерами.

Несмотря на принимаемые меры, сохраняется угроза задымления населённых пунктов. Росгидромет ведёт постоянный мониторинг состояния предельно допустимой концентрации в воздухе, — сообщил глава Минприроды РФ.

Он уточнил, что наиболее сложная обстановка зафиксирована в Иркутской области, Красноярском крае, Якутии и Бурятии.

Пострадавших от лесных пожаров и жертв на сегодняшний день нет. Ситуация, тем не менее, тяжёлая, — подчеркнул министр.

Напомним, площадь лесных пожаров в Сибири превысила 2,7 миллиона гектаров. Режим ЧС введён на территории пяти регионов.

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