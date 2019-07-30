"Смешарики" посвятили новую серию борьбе с лесными пожарами

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Фото © riki-group.ru

Задача мультфильма — изменить отношение людей к природе, с детства прививая осознанное поведение.

Группа компаний "Рики" выпустила новую серию "Смешариков", посвящённую предотвращению лесных пожаров. Об этом сообщает пресс-служба организации.

Премьера серии "Урок" из цикла "Азбука защиты леса со "Смешариками" состоялась на телеканале "Карусель" в программе "С добрым утром, малыши!".

<p>Фото © <a href="http://www.riki-group.ru/news/premera-novoy-serii-so-smesharikami-na-telekanale-karusel-/" target="_blank">riki-group.ru</a></p>

По словам продюсера проекта Юлии Николаевой, тема этого эпизода мультсериала крайне актуальна в связи с последними событиями.

Главная задача наших мультфильмов — изменить отношение людей к природе, с детства прививая осознанное поведение, — приводит её слова ТАСС.

<p>Фото © <a href="http://www.riki-group.ru/news/premera-novoy-serii-so-smesharikami-na-telekanale-karusel-/" target="_blank">riki-group.ru</a></p>

Релиз новой серии появится на ютуб-канале "Смешариков" завтра, 31 июля.

Ранее глава Минприроды Дмитрий Кобылкин заявил, что режим чрезвычайной ситуации введён уже в пяти российских регионах из-за лесных пожаров, леса горят на площади уже 2,7 миллиона гектаров.

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