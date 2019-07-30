"Смешарики" посвятили новую серию борьбе с лесными пожарами

Группа компаний "Рики" выпустила новую серию "Смешариков", посвящённую предотвращению лесных пожаров. Об этом сообщает пресс-служба организации.
Премьера серии "Урок" из цикла "Азбука защиты леса со "Смешариками" состоялась на телеканале "Карусель" в программе "С добрым утром, малыши!".
По словам продюсера проекта Юлии Николаевой, тема этого эпизода мультсериала крайне актуальна в связи с последними событиями.
— Главная задача наших мультфильмов — изменить отношение людей к природе, с детства прививая осознанное поведение, — приводит её слова ТАСС.
Релиз новой серии появится на ютуб-канале "Смешариков" завтра, 31 июля.
Ранее глава Минприроды Дмитрий Кобылкин заявил, что режим чрезвычайной ситуации введён уже в пяти российских регионах из-за лесных пожаров, леса горят на площади уже 2,7 миллиона гектаров.
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