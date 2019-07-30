Названа дата прощания с боксёром Дадашевым

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Фото © Scott Taetsch / Getty Images

Прощание с российским боксёром Максимом Дадашевым состоится 4 августа в Санкт-Петербурге. Об этом сообщается на его странице в "Инстаграме", которую ведёт жена спортсмена.

Церемония прощания начнётся в 9:00 в Петергофском морге Николаевской больницы.

Напомним, Дадашев получил серьёзную травму во время поединка в США. Его тренер Джеймс Бадди Макгирт посчитал, что продолжение боя будет опасно для здоровья его подопечного, так и оказалось. Спортсмену пришлось делать трепанацию черепа, но боксёр скончался 23 июля.

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