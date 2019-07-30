Названа дата прощания с боксёром Дадашевым

Прощание с российским боксёром Максимом Дадашевым состоится 4 августа в Санкт-Петербурге. Об этом сообщается на его странице в "Инстаграме", которую ведёт жена спортсмена.
Церемония прощания начнётся в 9:00 в Петергофском морге Николаевской больницы.
Напомним, Дадашев получил серьёзную травму во время поединка в США. Его тренер Джеймс Бадди Макгирт посчитал, что продолжение боя будет опасно для здоровья его подопечного, так и оказалось. Спортсмену пришлось делать трепанацию черепа, но боксёр скончался 23 июля.
Life Shot наш оперативный канал в Telegram