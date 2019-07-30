Друг Шумахера рассказал о состоянии автогонщика: Он уже смотрит "Формулу-1"

По словам приятеля спортсмена, в ежедневной борьбе ему помогают только позитивные мысли и положительный настрой его семьи.

Семикратный чемпион "Формулы-1" Михаэль Шумахер, вероятно, пошёл на поправку. 50-летний автогонщик даже смотрит Гран-при 2019 года по телевизору. Об этом сообщает Radio Monte-Carlo со ссылкой на одного из ближайших друзей гонщика, президента Международной автомобильной федерации (FIA) Жана Тодта.

Бывший спортивный директор команды Ferrari уточнил, что из уважения к семье Шумахера всегда старался не раскрывать слишком много подробностей о здоровье спортсмена. Однако в этот раз Тодт сделал исключение и рассказал, что гонщик чувствует себя намного лучше. Более того, они вместе смотрели "Формулу-1" по телевизору.

— Я всегда аккуратен в таких заявлениях, но это правда. Мы смотрели вместе с Михаэлем Шумахером гонку у него дома в Швейцарии, — заявил Тодт.

Также он добавил, что автогонщик не сдаётся после того, как в 2013 году получил травму головы, и "продолжает бороться".

В заключение Тодт отметил, что его сильно огорчает борьба, с которой приходится сталкиваться спортсмену, а также его близким ежедневно. Он признался, что их дружба с Шумахером претерпела изменения: нынешнее общение между мужчинами уже не то, что было раньше.

Жан Тодт — ныне глава руководящего органа автоспорта FIA — регулярно посещает Шумахера в его доме в Швейцарии после того, как автогонщик разбился на горнолыжном курорте во Французских Альпах в декабре 2013 года. Во время катания на лыжах Шумахер споткнулся о выступ скалы под снегом, упал и разбил голову о камень. С тех пор немецкий спортсмен не может ходить.