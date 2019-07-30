Папарацци сняли поцелуй Леди Гаги с мужчиной, и это не Купер

По словам гостей заведения, артистка выглядела очень счастливой, общаясь с Хортоном.

Американскую певицу Леди Гагу застали за поцелуем со звукорежиссёром Дэном Хортоном. Папарацци удалось сделать снимок во время завтрака в ресторане в Калифорнии. Снимки были опубликованы в журнале People.

Посетители отмечают, что пара провела в заведении около часа, они много разговаривали и целовались.

— Она выглядела очень счастливой, когда общалась с этим парнем, — отметил один из гостей ресторана.

Напомним, ранее появилась информация, что модель Ирина Шейк рассталась с американским актёром Брэдли Купером из-за его якобы романа с Леди Гагой. Вместе с ней Купер снялся в фильме "Звезда родилась".

После этой новости россияне завалили "разлучницу" комментариями в её "Инстаграме". И если сначала наши соотечественники высказывались по поводу разрыва актёра и модели, обвиняя в нём Гагу, то теперь в комментариях люди пытаются решить свои проблемы.