В Москве задержали подозреваемого в убийстве блогерши

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Фото © Instagram/katti_loves_life

Московские полицейские задержали подозреваемого в убийстве девушки-блогера, тело которой ранее обнаружили в чемодане. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

— В настоящее время он доставляется для проведения следственных действий, — добавила Волк.

Напомним, 24-летняя Екатерина была популярна в "Инстаграме", вела блог о путешествиях и дорогой одежде. После того как она несколько дней не выходила на связь, её родители забили тревогу. Позже тело девушки обнаружили в чемодане. На шее и груди девушки виднелись колото-резаные раны, а из одежды на ней были только кружевные подвязки. По одной из версий, убийство могло быть совершено из ревности.

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