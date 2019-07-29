Последнее, о чём мечтала 24-летняя блогерша, до того как её тело нашли в Москве

Недавно Москву потрясло страшное убийство: голое тело зарезанной девушки нашли в чемодане на съёмной квартире. Жертвой оказалась блогерша, студентка одного из столичных медвузов Екатерина С., которая совсем немного не дожила до своего 25-летия.

Вслед за страшным преступлением стали появляться версии произошедшего. Согласно одной из них, Екатерину из ревности убил обманутый поклонник, который узнал, что девушка охотно принимает внимание от других мужчин. Якобы её фото даже появлялись на эскорт-сайтах и она одновременно встречалась с несколькими парнями, пишет МК.

И мужскому полу действительно могло быть трудно обойти вниманием Екатерину. Девушка обладала модельными параметрами и даже приняла участие в конкурсе Miss Maxim 2018. Кроме того, ей удалось покорить более 80 тыс. подписчиков в "Инстаграме". Девушка периодически размещала откровенные фото и отмечала своё внешнее сходство с её кумиром Одри Хепбёрн.

Ещё одна страсть студентки, путешествия, тоже нашла отражение в соцсетях: в сториз и постах — приветы из Германии, Италии, Греции и ещё ряда стран. Также не обходилось без снимков в роскошных интерьерах и на фоне дорогих машин. Хотя сама для себя роскошь Екатерина обозначала так:

Роскошь — это не рестораны, не помады и не шпильки. Настоящая роскошь — это жить так, как тебе удобно. В удобных трусах. В удобных ботинках <...>. Есть еду, которая нравится, дружить с кем тепло, быть вместе по любви, а не из чувства долга Екатерина С.

И у подписчиков возникало много вопросов к студентке, которая проходила ординатуру на кафедре дерматовенерологии и онкологии. Они удивлялись, когда девушка умудряется работать, путешествовать и осваивать такую сложную и серьёзную профессию.

Но она лишь отмечала, что медицина ей нравилась со школы. И говорила, что планов у неё ещё больше: ремонт в квартире, новые поездки, изучение косметологии и тренировки в зале. Девушка признавалась в любви к "вздёрнутому состоянию" и постила букеты цветов от тайных поклонников. Но яркая жизнь страшно оборвалась, СК возбудил уголовное дело по статье "Убийство".