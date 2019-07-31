Болтон: Маловероятно, что СНВ-3 будет продлён

Советник американского лидера не только называет недостатки договора, но и говорит о его "ущербности".

Маловероятно, что договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), срок действия которого истекает в 2021 году, будет продлён, поскольку он имеет ущербную систему. Об этом сообщил советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон во время выступления в Вашингтоне.

— Хотя никаких решений пока не принято, маловероятно, что он будет продлён. Зачем продлять ущербную систему (договор. — Прим. Лайфа), чтобы просто сказать, что у вас есть договор? — задался вопросом Болтон.

По его словам, США намерены заключить новое соглашение, включающее Россию и Китай.

Советник американского лидера уточняет, что заключённый в 2010 году договор изначально имел недостатки, а именно "не покрывал тактическое ядерное вооружение малого радиуса действия и новые российские системы доставки".

Напомним, что СНВ-3 является единственным действующим соглашением между Россией и США, ограничивающим вооружения двух стран. Срок действия договора истекает в феврале 2021 года. Пока Вашингтон колеблется в отношении продления СНВ-3, Москва неоднократно заявляла о своей готовности к диалогу. Американские СМИ ранее публиковали материал, согласно которому глава американского государства Дональд Трамп намеревается заключить ядерный договор между США, Россией и Китаем.