Трамп объяснил свою любовь к "Твиттеру"

Он отметил, что при работе с соцсетью наибольшие проблемы может вызвать ретвит записи, автор которой имеет неоднозначную репутацию.

Президент США Дональд Трамп рассказал, что считает свои сообщения в "Твиттере" единственной формой защиты от нападок со стороны американских журналистов.

— Если бы они честно освещали [мою деятельность на посту президента], мне даже не пришлось бы писать сообщения в "Твиттере". Это моя единственная форма защиты. Мне бы этого было не нужно, но они не освещают честно, — заявил американский лидер в интервью телеканалу C-Span.

Журналист, заметивший, что Трамп разместил в своём микроблоге 43 тысячи постов, спросил, сожалеет ли он хотя бы об одном из них. Президент США ответил отрицательно, пояснив, что наибольшую проблему могут вызвать ретвиты записей, авторы которых имеют неоднозначную репутацию.

Трамп также отметил, что американские СМИ готовы сделать новость из каждого его твита.

Напомним, что обоюдная нелюбовь президента США и некоторых американских СМИ длится уже несколько лет. В июне Дональд Трамп ополчился против New York Times за статью об усилении кибератак в отношении России, назвав газету "упадочной" и обвинив в госизмене. В ответ на это журналисты издания заметили, что обвинять прессу в измене опасно.