Задержанный объяснил, почему убил блогершу: Унижала моё сексуальное достоинство

Задержанный признался, что нанёс девушке не менее пяти ударов ножом, и заявил, что раскаивается в содеянном.

Следственный комитет РФ опубликовал видео допроса подозреваемого в убийстве блогерши на западе Москвы. Задержанный объяснил мотив убийства неоднократными унижениями со стороны жертвы.

— Она неоднократно меня оскорбляла, унижала моё сексуальное достоинство, принижала мои финансовые возможности. Я не смог выдержать, — признался мужчина.

Подозреваемый рассказал, что нанёс девушке не менее пяти ударов ножом, раскаялся в содеянном и заявил, что готов сотрудничать со следствием.

Напомним, 24-летняя Екатерина была популярна в "Инстаграме", вела блог о путешествиях и дорогой одежде. После того как она несколько дней не выходила на связь, её родители забили тревогу. Позже тело девушки обнаружили в чемодане. На шее и груди девушки виднелись колото-резаные раны, а из одежды на ней были только кружевные подвязки. 30 июля в Москве задержали подозреваемого.