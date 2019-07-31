ГИБДД впервые опубликовала карту со всеми дорожными камерами

ГИБДД в тестовом режиме запустила на своём сайте новый интерактивный раздел, в котором представлена информация о всех средствах фото- и видеофиксации на дорогах страны. Об этом сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

Для получения информации пользователям необходимо выбрать регион, а затем найти на интерактивной карте интересующую область.

— В связи с тем, что ГУОБДД МВД России на постоянной основе проводится анализ состояния дорожно-транспортного травматизма и вносятся предложения о размещении комплексов автоматической фотовидеофиксации в очагах аварийности на дорогах страны, указанный раздел будет регулярно наполняться актуальной информацией, — отметила Волк.

Новый раздел сайта был создан после заседания Государственного совета по вопросам развития сети автомобильных дорог и обеспечения безопасности дорожного движения, в ходе которого президент Владимир Путин в том числе отметил плохую освещённость дорог страны вне городов.

После заседания ЦОДД разместил в открытом доступе список адресов, по которым расположены дорожные камеры фотовидеофиксации в Москве.