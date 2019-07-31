Зеленский отказался принять в подарок свой гипсовый бюст: Я шо, памятник?

После вступления в должность главы Украины он заявил, что президент не является иконой или идолом.

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе визита в Черкассы отказался принять в подарок гипсовый бюст со своим изображением, который начали продавать в Сети. Презентовать его пыталась съёмочная группа телеканала "1+1", отметив, что на бюсте есть отпечаток красной помады от поцелуя автора.

— Где вы это взяли? Это ужас! Я это увидел в Интернете. Не надо мне это передавать. Зачем мне? Мне не нужно, — цитирует агентство "Украинские новости" слова Зеленского.

Украинский лидер призвал больше так не делать.

Напомним, после вступления в должность главы Украины Владимир Зеленский попросил чиновников не вешать его портреты в своих кабинетах. Он заявил, что президент не является иконой или идолом.