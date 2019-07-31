Минздрав: В 2018 году от ВИЧ умерло больше молодых россиян, чем от рака

Такая пугающая статистика содержится в опубликованном в среду докладе. Однако сейчас с ним ознакомиться невозможно. Лайф выясняет, в чём дело.

В прошлом году от ВИЧ-инфекции молодые россияне умирали чаще, чем от онкологии, заболеваний органов пищеварения или сердца. Об этом сообщают РИА "Новости" со ссылкой на доклад Центрального научно-исследовательского института организации и информатизации здравоохранения Минздрава. Речь идёт о возрастной группе от 18 до 44 лет.

— От ВИЧ-инфекции в данном возрасте умирает больше (15,8%), чем от злокачественных новообразований (13,1%), заболеваний органов дыхания (5,4%), пищеварения (14,9%), ишемической болезни сердца (8,4%), — цитирует агентство текст доклада.

Всего же от заболеваний, ассоциированных с ВИЧ, в 2018 году умерло около 20,6 тысячи россиян. Это на 2,2% больше, чем по итогам 2017 года.

Большинство умерших были в возрасте от 25 до 44 лет (76,7%), а пик смертности от ВИЧ пришёлся на возраст от 25 до 34 лет.

Отметим, что доклад был размещён в открытом доступе, однако затем исчез с сайта Центрального научно-исследовательского института организации и информатизации здравоохранения. При попытке перейти по ссылке, которая в ряде СМИ указывается как первоисточник, пользователи видят ошибку 404.

Ранее сообщалось, что вирус иммунодефицита выявлен у 896 тысяч россиян, 712 тысяч больных находятся под диспансерным наблюдением. За три года количество субъектов РФ, где распространился вирус, выросло на 40%. В 13 регионах России ВИЧ-инфекцией заражено более 1% населения.

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