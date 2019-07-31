Убийца блогерши в Москве оказался фанатом пластических операций

Все деньги, которые родственники давали мужчине на погашение ипотеки, тот спускал на медицинские процедуры и проституток.

Подозреваемый в убийстве блогерши Максим Г. постоянно делал себе пластические операции. Об этом рассказал его отец Фанит.

— Без конца делал пластические операции себе, он себя изуродовал полностью уже, — приводит телеканал "360" слова мужчины.

По словам отца, Максим в последние годы вёл себя неадекватно, грубил старшим, всё время требовал денег и даже нападал на родных. Фанит признался, что общение с сыном ограничивалось лишь редкими телефонными звонками.

Также выяснилось, что все средства, которые родные давали задержанному на погашение ипотеки, тот тратил на проституток. Кроме того, по словам отца, у Максима было кредитов на десять миллионов рублей.

Подозреваемый в убийстве — мужчина 1986 года рождения, проживающий в Котельниках, — был задержан сотрудниками полиции во вторник, 30 июля. Позднее мужчина признался, что нанёс девушке не менее пяти ударов ножом, и заявил, что раскаивается в содеянном. По его словам, Екатерина неоднократно его оскорбляла и унижала.