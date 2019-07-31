Комитет сената США проголосовал за санкции против "Северного потока – 2"

Комитет сената США по международным делам проголосовал за введение санкций против "Северного потока — 2". Об этом сообщает в среду агентство Reuters/

Документ, авторами которого выступили республиканец Тед Круз и демократ Джин Шахин, предполагает запрет на въезд в США и заморозку активов любых лиц, причастных к "продаже, аренде или предоставлению судов для укладки российских трубопроводов".

Теперь законопроект должен пройти через голосование сената в полном составе, затем в палате представителей и лишь после этого он поступит на подпись президенту Дональду Трампу.