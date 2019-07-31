Алибасов не будет подавать в суд на производителя "Крота"

Ранее жена продюсера актриса Лидия Федосеева-Шукшина хотела через суд добиться изменения упаковки товара.

Продюсер Бари Алибасов передумал подавать в суд на производителя средства для очистки труб "Крот", которым он отравился. Об этом сообщает ТАСС.

— Нет, не буду, я начал было, а потом, оказывается, это так всё хлопотно, это надо что-то писать, куда-то ходить, с кем-то судиться, — рассказал продюсер.

Ранее супруга Алибасова актриса Лидия Федосеева-Шукшина заявила о готовности подать иск против ООО "АМС медиа", выпускающего "Крота". Целью судебной тяжбы, по словам PR-директора Алибасова Вадима Горжанкина, должно было стать изменение производителем упаковки средства.

Напомним, Лайф писал, что Бари Алибасов был госпитализирован после того, как выпил жидкость для очистки труб "Крот". Он получил серьёзные ожоги пищевода, желудка и дыхательных путей и проходил лечение в НИИ Склифосовского. Более недели он провёл в искусственной коме.