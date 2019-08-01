С борта Ан-26 показали, как вызывают дожди над Сибирью

Для выпадения осадков лётчики обстреливают облака пиропатронами с йодистым серебром.

Специальный самолёт-зондировщик Ан-26 продолжает искусственно вызывать дожди над Сибирью для тушения лесных пожаров. Сегодня, 1 августа, воздушное судно провело работу на севере Иркутской области и в Эвенкийском районе Красноярского края.

Чтобы вызвать дожди, лётчики-наблюдатели обстреливают облака пиропатронами с йодистым серебром. В ФБУ "Авиалесоохрана" пояснили, что "обстрелы" произведены почти над 100 лесными пожарами. Почти в 60 случаях выпали осадки средней и высокой интенсивности.

Ранее сообщалось, что площадь лесных пожаров в Сибири приблизилась к 3 млн гектаров. Режим ЧС введён на территории пяти регионов. Президент РФ Владимир Путин поручил Минобороны подключиться к тушению.