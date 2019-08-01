В Якутии сломался самолёт Бе-200, вылетевший на тушение лесных пожаров

Борт был специально направлен из Хабаровского авиационно-спасательного центра МЧС России. Но к своим обязанностям прославленная "амфибия" приступить так и не успела.

Единственный самолёт Бе-200, вылетевший из Хабаровска в Якутию на тушение лесных пожаров, сломался и ждёт починки в аэропорту столицы республики. Об этом Лайфу стало известно от источника в МЧС. Всё дело в датчике закрытия створок, который не позволяет отдать команду бакам для сброса жидкости.

По данным портала FlashSiberia, неисправность легендарной "амфибии" была выявлена ещё вчера, но починить самолёт своими силами по-прежнему не удаётся. Завтра может быть принято решение о вызове в Якутию представителей завода из Таганрога, которые должны провести гарантийный ремонт борта. В противном случае Хабаровский авиационно-спасательный центр рассматривает возможность отправки в Якутию второго самолёта Бе-200, который сейчас находится на дежурстве.

Отметим, что в пресс-служба ГУ МЧС России отмечали, что самолёт-амфибия будет задействован при тушении огня "в труднодоступных и отдалённых районах", где затруднена переброска сил и средств наземной группировки. Кроме того, планировалось, что он будет оказывать помощь в локализации и ликвидации опасных очагов возгорания.

Ранее Лайф сообщал, что глава Якутии ввёл режим ЧС из-за лесных пожаров. Этот режим уже введён на территории Иркутской области, Красноярского края, а также ряда районов Бурятии.