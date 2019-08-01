СК возбудил первое уголовное дело о лесных пожарах в Сибири

По версии следствия, из-за бездействия чиновников огонь распространился на значительные территории.

Следователи возбудили уголовное дело по статье "Халатность" в отношении должностных лиц министерства лесного хозяйства Красноярского края. Об этом сообщает пресс-служба СКР.

— По предварительной версии следствия, с 22 марта по 1 августа 2019 года должностные лица министерства лесного хозяйства Красноярского края не приняли мер, направленных на ликвидацию возникших лесных пожаров, — говорится в сообщении ведомства.

Правоохранители полагают, что в связи с бездействием чиновников пожары распространились на значительные территории. В настоящее время устанавливается сумма ущерба, нанесённого из-за халатности. В рамках расследования проводятся обыски в министерстве лесного хозяйства края, краевом управлении МЧС России и КГАУ "Лесопожарный центр".

Ранее сообщалось, что площадь лесных пожаров в Сибири приблизилась к 3 млн гектаров. Режим ЧС введён на территории пяти регионов. Президент РФ Владимир Путин поручил Минобороны подключиться к тушению.