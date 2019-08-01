Генсек ООН призвал Россию и США продлить действие СНВ-3

Антониу Гутерриш выразил обеспокоенность в связи с растущим напряжением между ядерными державами.

Генсек ООН Антониу Гутерриш призвал Россию и США продлить действие Договора СНВ-3.

— Я решительно призываю США и Россию продлить так называемый СНВ-3, чтобы обеспечить стабильность и время для переговоров о мерах для будущего контроля над вооружениями, — приводит слова генсека ТАСС.

Гутерриш выразил обеспокоенность в связи с растущим напряжением между ядерными державами, а также из-за решения США выйти из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

— ДРСМД — это эпохальное соглашение, которое помогло установить баланс в Европе и завершить холодную войну, — напомнил он.

По словам генсека, когда истечёт срок договора, мир лишится бесценного средства против ядерной войны. Кроме того, это увеличит угрозу баллистических ракет, считает Гутерриш.

Он призвал не допустить дестабилизирующего развития, а также вести работы над новой тропой к международному контролю над вооружениями.

Ранее президент США Дональд Трамп выразил уверенность в том, что Россия и США заключат сделку в области контроля вооружений. Однако ранее его советник по нацбезопасности Джон Болтон предположил, что, скорее всего, СНВ-3 не будет продлён.