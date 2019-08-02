Порошенко заявил, что "план России по уничтожению Украины" разрушен

Бывший президент Украины Пётр Порошенко заявил о том, что Киев смог разрушить "план Москвы по уничтожению" Незалежной.

— Подчёркиваю, что мы разрушили планы Путина, как бы банально это ни звучало, уничтожить Украину, наказать за революцию достоинства. Мы сейчас другое государство, — написал он в своём фейсбуке.

Порошенко также указал, что не согласен с тем, что время его правления на Украине было поражением для страны.

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