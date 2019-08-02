За сутки в России ликвидировали 25 лесных пожаров

За минувшие сутки на территории России было ликвидировано 25 лесных пожаров общей площадью более 6,8 тысячи гектаров. Об этом сообщает пресс-служба федеральной "Авиалесоохраны".

— За прошедшие сутки, 1 августа, в России ликвидировано 25 лесных пожаров на площади 6866 гектаров, — приводит текст сообщения РИА "Новости".

Также сообщается, что по состоянию на 00:00 2 августа в России идут работы по тушению 160 лесных пожаров на площади 122 046 гектаров. Сильнее всего огненная стихия разбушевалась в Иркутской области: 62 пожара на 89 503 гектарах.

Ранее Лайф сообщал, что СК возбудил первое уголовное дело о лесных пожарах в Сибири. До этого было опубликовано видео, как лётчики "Авиалесоохраны" вызывают искусственные дожди над горящими лесами.