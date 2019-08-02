Направленный для тушения пожаров в Якутии Бе-200 отремонтировали на месте

По предварительным данным, борт МЧС уже готовится к вылету для тушения возгораний в регионе.

Неисправный самолёт-амфибия Бе-200, который ранее прибыл из Хабаровска в Якутию для тушения лесных пожаров, отремонтирован и готовится в скором времени отправиться в первый полёт.

Как сообщил источник Лайфа в МЧС, специалисты выполнили ремонт самолёта своими силами на аэродроме. Кроме того, ожидается прибытие экспертов из Таганрога, которые помогут полностью устранить поломку, установить её причину и предотвратить возможные будущие неполадки.

Отметим, по состоянию на 2 августа в России идут работы по тушению 160 лесных пожаров на площади 122 046 гектаров. Сильнее всего огненная стихия разбушевалась в Иркутской области: 62 пожара на 89 503 гектарах.

Ранее Лайф сообщал, что СК возбудил первое уголовное дело о лесных пожарах в Сибири. До этого было опубликовано видео, как лётчики "Авиалесоохраны" вызывают искусственные дожди над горящими лесами.