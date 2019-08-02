Число арестованных за несанкционированную акцию 27 июля достигло 88 человек

Кроме того, назначено более 300 штрафов, а два человека были привлечены к обязательным работам.

За прошедшую неделю столичные суды арестовали уже 88 участников несанкционированного митинга 27 июля. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-секретаря Мосгорсуда Ульяну Солопову. Всего рассмотрено уже 422 дела с назначением наказания. Помимо административных арестов было назначено 332 штрафа от десяти тысяч рублей и выше, а ещё в двух случаях — обязательные работы.

Кроме того, в Мосгорсуде подтвердили, что по факту несогласованной акции в центре столицы было заведено 1038 дел об административных правонарушениях. Больше всего материалов касалось нарушения ст. 20.2 КоАП "Нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования".

К слову, ранее Следственный комитет РФ сообщал о пяти задержанных участниках несанкционированной акции 27 июля. Всего же, по данным следствия, к массовым беспорядкам на несанкционированной акции в Москве причастно более десяти человек.

Сегодня суд отправил под арест уже двоих фигурантов дела о массовых беспорядках в Москве.