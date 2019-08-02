Мишель Обама ответила на вопрос о желании стать президентом США

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Мишаль и Барак Обама. Фото © instagram/michelleobama

По её мнению, есть много других возможностей помочь стране. К примеру, работать с молодёжью.

Супруга бывшего президента США Мишель Обама поделилась в интервью самой юной журналистке Америки 12-летней Хильде Лисяк из издания Amtrak The National своими планами на будущее и, в частности, ответила на вопрос, будет ли выдвигать свою кандидатуру на президентских выборах. Девочка поинтересовалась, есть ли хотя бы однопроцентный шанс увидеть Мишель Обаму среди кандидатов на пост нового американского лидера.

Только между нами и читателями этого журнала — шансы нулевые. Это просто не для меня, — сказала Мишель Обама, добавив, что существует множество способов помочь стране, например, работая с молодёжью и помогая семьям.

Ранее Лайф сообщал, что бывший вице-президент США Джо Байден намерен баллотироваться в кандидаты в президенты Соединённых Штатов от Демократической партии. Байден пообещал американцам в случае победы на выборах бороться с расизмом и победить рак.

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