Мишель Обама ответила на вопрос о желании стать президентом США

По её мнению, есть много других возможностей помочь стране. К примеру, работать с молодёжью.

Супруга бывшего президента США Мишель Обама поделилась в интервью самой юной журналистке Америки 12-летней Хильде Лисяк из издания Amtrak The National своими планами на будущее и, в частности, ответила на вопрос, будет ли выдвигать свою кандидатуру на президентских выборах. Девочка поинтересовалась, есть ли хотя бы однопроцентный шанс увидеть Мишель Обаму среди кандидатов на пост нового американского лидера.

— Только между нами и читателями этого журнала — шансы нулевые. Это просто не для меня, — сказала Мишель Обама, добавив, что существует множество способов помочь стране, например, работая с молодёжью и помогая семьям.

Ранее Лайф сообщал, что бывший вице-президент США Джо Байден намерен баллотироваться в кандидаты в президенты Соединённых Штатов от Демократической партии. Байден пообещал американцам в случае победы на выборах бороться с расизмом и победить рак.