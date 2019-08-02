Трамп заявил об обсуждении ядерного соглашения с Россией и Китаем

Так он сказал журналистам во время беседы в Белом доме, перед вылетом в штат Нью-Джерси.

Американский президент Дональд Трамп рассказал, что обсуждал с Россией и Китаем возможность заключить соглашения по ядерному вооружению, сообщает Bloomberg.

Такое сообщение лидер США сделал во время беседы с журналистами в Белом доме, перед его вылетом в штат Нью-Джерси.

По словам Трампа, он также ведёт переговоры с Россией по поводу заключения потенциального соглашения по ядерным вооружениям.

Между США и Россией действует договор СНВ-3 — единственное действующее соглашение между странами, ограничивающее вооружения. Срок действие документа истекает в феврале 2021 года, и, по последним данным, Вашингтон колеблется в отношении продления СНВ-3. Советник президента США ранее заявил, что СНВ-3 вряд ли будет продлён.