В центре Москвы перед несогласованной акцией задержана Любовь Соболь

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Любовь Соболь. Фото © Юрий Кочетов / ТАСС

Прокуратура выносила предупреждение о недопустимости проведения несогласованных акций протеста.

В центре Москвы задержана Любовь Соболь, которая является одним из организаторов несогласованных акций 14 и 27 июля, а также 3 августа. Сотрудники правоохранительных органов встретили активистку на выходе из её штаба на Рождественском бульваре.

Только что её задержали на выходе из штаба на Рождественском бульваре, — приводит ТАСС слова адвоката Соболь Ивана Сустина.

Напомним, Соболь не была зарегистрирована в качестве кандидата в Мосгордуму. Ей выносили предупреждение о недопустимости проведения несогласованных акций протеста. За игнорирование требований закона она 27 июля была оштрафована на 30 тысяч рублей.

Ранее председатель Центризбиркома России Элла Памфилова призвала всех незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму "биться в цивилизованном диалоге", а не устраивать беспорядки.

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