В Сети распространяют фейки о жёстких задержаниях на митинге в Москве

Некоторые СМИ сообщили о жёстких задержаниях участников несанкционированного митинга в Москве. Данные публикации подкрепляются видео, где группа полицейских действительно жёстко задерживает молодого мужчину.

Однако на самом деле эта видеозапись была сделана ещё в 2018 году совершенно на другой акции оппозиции. К тому же хорошо видно, что при задержании мужчина оказывал сопротивление сотрудникам правоохранительных органов.

Ранее Лайф сообщал, что в центре Москвы задержана Любовь Соболь, которая является одним из организаторов несогласованных акций 14 и 27 июля, а также 3 августа.

Напомним также, что Прокуратура Москвы предупредила об ответственности за участие в акции 3 августа.