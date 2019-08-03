На незаконном митинге в Москве задержано около 600 человек

Накануне столичная прокуратура предупредила об ответственности за участие в несогласованной акции.

За участие в незаконном митинге в центре Москвы задержали около 600 нарушителей. По данным ГУ МВД России по Москве, всего на несанкционированную акцию вышло порядка 1,5 тысячи человек.

— За различные правонарушения задержано около 600 человек, — уточнили в полицейском главке.

Прокуратура Москвы накануне предупредила об ответственности за участие в акции 3 августа. А организатору митинга Любови Соболь вынесли предостережение о недопустимости нарушения закона. Ранее сегодня её задержали на выходе из своего штаба на Рождественском бульваре.

Напомним, ряд кандидатов в Мосгордуму, которые не были допущены до выборов из-за слишком большого количества недействительных подписей, провели 14 июля несанкционированную акцию у Мосгоризбиркома. После этого некоторые оппозиционеры начали призывать к новым несогласованным акциям в столице.