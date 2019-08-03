Сотрудник Росгвардии пострадал на несогласованной акции в Москве

Машина скорой помощи отвезла его в больницу, подозреваемый в нападении задержан.

Сегодня в Москве во время охраны порядка на несогласованной акции на Пушкинской площади пострадал сотрудник Росгвардии. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Там отметили, что он "получил травму в результате противоправных действий одного из участников несанкционированной акции".

— Мужчина оказал активное сопротивление сотруднику Росгвардии и травмировал его, — добавили в ведомстве.

Сотрудник Росгвардии на машине скорой помощи отправлен в больницу, подозреваемый задержан.

Напомним, ряд кандидатов в Мосгордуму, которые не были допущены до выборов из-за слишком большого количества недействительных подписей, провели 14 июля несанкционированную акцию у Мосгоризбиркома. После этого некоторые оппозиционеры начали призывать к новым несогласованным акциям в столице. Прокуратура Москвы накануне предупредила об ответственности за участие в акции 3 августа.