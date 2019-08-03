Пьяный Михаил Ефремов "разгонял" ОМОН в центре Москвы — видео

Один из полицейских резонно поинтересовался у артиста, зачем тот делает это "позорище".

Российский артист Михаил Ефремов на сегодняшнем незаконном митинге в Москве отобрал у сотрудников правоохранительных органов мегафон и попросил их разойтись. Эксклюзивные кадры появились в распоряжении Лайфа.

— Я вам серьёзно говорю, вам никто ничего плохого не делает. С *** ли вы делаете людям плохое? Ваш ответ — по команде, — говорил артист заплетающимся языком.

— Мы в первую очередь защищаем вас, — ответил ему один из правоохранителей.

— Тогда дай я скажу (отбирает мегафон). Ну-ка, менты, расходитесь! Ребята, поймите, вы такие же, как мы! — заявил Ефремов.

В ответ на это один из полицейских резонно поинтересовался у артиста, зачем тот делает это "позорище", на что Ефремов ответил, что просто "пьяный в говно".

— А кто из вас, кстати, был вчера в ВДВ? — довольно нелогично резюмировал актёр.

Напомним, Ефремов периодически попадает в СМИ из-за нетрезвого состояния. Так, на "Новой волне" пару лет назад он за кулисами просил водки и не скупился на нецензурные выражения.

На незаконном митинге в Москве задержано около 600 человек

Суд оштрафовал Соболь на 300 тыс. рублей за повторное нарушение закона о митинге