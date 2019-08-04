Возле "Газпром-арены" произошло столкновение футбольных фанатов с ОМОНом — видео

В социальных сетях появилось видео столкновения фанатов "Зенита" и сотрудников ОМОНа около "Газпром-арены", где в субботу команда принимала клуб "Краснодар", его опубликовал блогер Антон Ванюшов в своём инстаграме.
В 4-м туре Российской премьер-лиги матч "Зенит" — "Краснодар" завершился вничью со счётом 1:1.
Ранее в Ростове-на-Дону произошло избиение болельщиков столичного футбольного клуба "Спартак" бойцами ОМОНа, за что клуб "Ростов" оштрафовали на 650 тысяч рублей.
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