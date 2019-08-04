Возле "Газпром-арены" произошло столкновение футбольных фанатов с ОМОНом — видео

812

В 4-м туре Российской премьер-лиги матч "Зенит" — "Краснодар" завершился вничью со счётом 1:1.

В социальных сетях появилось видео столкновения фанатов "Зенита" и сотрудников ОМОНа около "Газпром-арены", где в субботу команда принимала клуб "Краснодар", его опубликовал блогер Антон Ванюшов в своём инстаграме.

В 4-м туре Российской премьер-лиги матч "Зенит" — "Краснодар" завершился вничью со счётом 1:1.

Ранее в Ростове-на-Дону произошло избиение болельщиков столичного футбольного клуба "Спартак" бойцами ОМОНа, за что клуб "Ростов" оштрафовали на 650 тысяч рублей.

Life Shot наш оперативный канал в Telegram

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×