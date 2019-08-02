"Ростов" оштрафовали на 650 тысяч за нападение ОМОНа на фанатов "Спартака"

Арену клуба условно дисквалифицировали на два предстоящих матча Российской премьер-лиги.

Стали известны санкции, которые ждут "Ростов" за инцидент с участием болельщиков после игры со "Спартаком". Клуб обязали заплатить штраф в размере 650 тысяч рублей, а сам стадион условно дисквалифицирован на две игры, сообщает журналист Василий Конов в своём телеграм-канале.

Напомним, ранее сообщалось, что бойцы ОМОНа ворвались в подтрибунное помещение и начали беспорядочно наносить удары дубинками болельщикам московского "Спартака". По их словам, сотрудники силового ведомства напали на толпу со спины и беспричинно стали всех избивать дубинками.

В то же время в РПЛ объяснили жёсткую стычку ОМОНа с болельщиками тем, что среди последних были нарушители правопорядка, а товарищи пытались их отбить у полиции.

Позднее появилось видео, на котором видно, что толпа людей, одетых в хорошо различимую красно-белую символику "Спартака", стоит в направлении выхода. Внезапно со спины к ним подбегают сотрудники ОМОНа, которые в буквальном смысле врываются в толпу и начинают хаотично избивать и толкать мирно стоявших граждан.