Фанат: Со спины вылетели омоновцы и начали крушить всех дубинками

Лайф поговорил с болельщиком московского "Спартака" Петром Доновским, который был на матче в Ростове и попал в эпицентр драки с омоновцами. Мы расспросили его подробнее о случившемся после футбола.

— Пётр, расскажите, пожалуйста, с чего всё началось.

— На 85–87-й минутах матча многие стали покидать трибуну. И мы в том числе уже спускались в подтрибунное помещение. До 86-й минуты народ выпускали, а потом вдруг перекрыли и сказали, что с 87-й минуты по регламенту не положено никого выпускать. Никаких объяснений больше не давали, просто держали нас там.

Уже закончился матч, начала образовываться толпа. Выход был один-единственный. Стюарды постоянно провоцировали, решётку дёргали. Руководил всем какой-то парень в кепке с символикой ЧМ-2018 и аккредитацией от "Ростова". Он постоянно по рации переговаривался с кем-то. "Команды выпускать не давали", — твердил он. Из полиции было двое: капитан и лейтенант. Они вообще ни на что не реагировали, ни на какие просьбы. Могли бы хоть что-то объяснить людям!

Через полчаса начались волнения.

Почему всех держат в душной подтрибунке??? pic.twitter.com/U8mGdxVQLc — Угодник (@UgodnikOnTour) July 20, 2019

— Когда началась потасовка со стюардами и омоновцами?

— В какой-то момент ребята из "красно-белой Рязани" подошли и показали свои билеты на поезд, попросили их выпустить. Их отпустили, и сразу из глубины люди тоже начали показывать свои билеты, стали пробиваться к выходу. Тут образовалась небольшая давка. В ограниченном пространстве просто невозможно по-другому.

Мы же попросили стюардов, чтобы детей и девушек пропустили, они отказали. И вот тут начались все эти шатания. Стюарды вдруг поменялись местами, вперёд вышли физически более накачанные. Они взяли решётку и просто начали её на нас двигать. К этому моменту уже полностью забилось всё помещение. Они её раскачивали и при этом оскорбляли людей.

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Мы начали оттаскивать оттуда девчонок, потому что они были в первых рядах как раз. И в это время со спины вылетели омоновцы, начали крушить всех дубинками. Люди ничего не видели, не понимали, что происходит.

Ну и понеслось!

Со спины ворвался ОМОН и начал применять спецсредства ко всем без разбора, добивая упавших.

21ый век!

Просто нелюди!@rfsruofficial @rfpl pic.twitter.com/iayzz1HTUh — Угодник (@UgodnikOnTour) July 20, 2019

— Вам досталось?

— С нами стояли ребята, им три раза прилетело. Помню, что кто-то уже просто закрывал собой незнакомую девочку. Они всех отлупили, и тут стюарды вдруг надели балаклавы, которых до этого на них не было.

На ровном месте сами себе придумали проблему и дубинками решили её! После всё успокоилось, и нас начали выпускать. Они ещё всех фотографировали, искали тех, кто пиротехнику запускал на стадионе. Но, учитывая число людей, не понимаю, что там можно было сфотографировать! Без профессиональной аппаратуры это невозможно просто!

— Вы часто ездите с командой. Подобное с вами случилось впервые?

— Со мной — да. Но ребята говорят, что в Ростове такое уже не в первый раз. В той же Туле было всё организовано нормально. Там тоже вытаскивали из толпы пироманов, но они пустили "ручеёк" по два-три человека. Все тихо шли, если они кого-то подозрительного видели, то их уже выдёргивали из толпы.

— Вы сидели на фанатском секторе, получается? Во время матча как себя вели фанаты?

— Вошли мы на стадион спокойно, радушно встретили всех. На трибунах ничего не происходило. Никаких конфликтов не было. Ну, бахнули там пару-тройку раз, да, было дело, но ничего другого не было, чтобы в стюардов кидали, чтобы провоцировали...

Единственное, что вызвало возмущение, так это то, что ещё до начала матча закончилась вода в кафешках на стадионе! Представляете? В перерыве люди пытались купить хоть что-то, колу или пиво, потому что было очень душно и жарко. Под конец люди просто пили грейпфрутовую "Балтику", потому что ничего другого вообще не было! А потом ещё и в подтрибунке не выпускали, стояли в духоте.

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