"Зенит" прокомментировал инцидент с футбольными фанатами и ОМОНом

Клуб намерен сделать всё возможное, чтобы обеспечить безопасность на арене и предотвратить подобные конфликты в будущем.

Санкт-петербургский футбольный клуб "Зенит" выступил с официальным заявлением по инциденту между фанатами и сотрудниками ОМОНа, который произошёл в перерыве матча с "Краснодаром" в четвёртом туре Российской премьер-лиги.

— Организаторы матча совместно с правоохранительными органами проведут расследование данного инцидента, с тем чтобы определить его причины и предотвратить подобные конфликты на территории стадиона в будущем, — сказано в сообщении.

Как отмечается, "Зенит" собирается сделать всё возможное, чтобы обеспечить безопасность на арене.

Матч "Зенит" — "Краснодар" на "Газпром-арене" завершился со счётом 1:1. Неожиданно для футболистов петербургского клуба защитник Дуглас Сантос забил автогол в матче.