Пенсионерка в Японии госпитализирована с подозрением на вирус Эбола

Известно, что совсем недавно она вернулась из поездки в ДРК и почувствовала резкое ухудшение состояния.

В Национальном институте инфекционных заболеваний Токио (Япония) была госпитализирована пожилая женщина с подозрением на заражение вирусом Эбола. Об этом сообщает агентство Kyodo.

Как удалось установить журналистам, она совсем недавно вернулась из поездки в Демократическую Республику Конго (ДРК), где на протяжении последних нескольких лет очень остро стоит вопрос вспышек заболеваемости вирусом и за последний год погибло более 1,5 тысячи человек.

Женщина вернулась из поездки ещё 31 июля, однако почувствовала ухудшение состояния лишь на следующее утро, 1 августа, также у неё резко поднялась температура тела выше 38, а позже и выше 39 градусов.

Премьер-министр страны Синдзо Абэ поручил администрации больницы поместить женщину в карантин. Также была создана специальная комиссия для выработки мер защиты населения от вируса, если это потребуется.

Ранее Лайф сообщал, что ВОЗ объявила международную ЧС в связи с лихорадкой Эбола в ДР Конго.