Уровень воды в реке города Тулуна опустился ниже критического

В реке Ие, подтопившей Тулунский район Иркутской области, зафиксировано снижение уровня воды. Об этом сообщает пресс-служба Администрации города Тулуна.
— Уровень воды в реке Ие на 10:00 4 августа составил 697 сантиметров (–6), — говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что повышение уровня воды в реке остановилось 31 июля на отметке 11 метров 25 сантиметров, в то время как критический уровень составляет семь метров. Вторая волна паводка в Иркутской области затронула 30 населённых пунктов и почти 1800 жилых домов.
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