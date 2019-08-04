Компания Huawei побила рекорд по выручке в России

Китайский телекоммуникационный гигант на российском рынке обошёл Apple и уступает только Samsung.

Российская дочерняя компания Huawei Technologies Co. — ООО "Техкомпания Хуавэй" в 2018 году получила рекордную выручку в 132,3 миллиарда рублей. Об этом сообщает РБК со ссылкой на базу данных СПАРК.

В 2017 году компания заработала 61,7 миллиарда рублей. Больше всего денег Huawei принесли продажи смартфонов. Чистая прибыль "дочки" по итогам прошлого года выросла в 2,4 раза — до 3,35 миллиарда рублей.

В 2018 году доля Huawei на рынке мобильных устройств России увеличилась с 11% до 20%. Тем самым китайская компания обошла Apple. Лидером же осталась южнокорейская компания Samsung. Отмечается, что за прошлый год россияне купили около 7,5 миллиона смартфонов брендов Huawei и Honor, который также производится китайской компанией. Средняя стоимость гаджетов составила 13,4 тысячи рублей.

Напомним, что китайская компания находится в чёрном списке Министерства торговли США и для ведения бизнеса с ней необходимы специальные разрешения.

Ранее Huawei представила свой первый коммерческий 5G-смартфон.