Кайли Дженнер отметит 22-летие на яхте за 250 млн долларов

На судне есть кинотеатр, салон красоты, тренажёрный зал и даже вертолётная площадка.

Американская модель Кайли Дженнер отметит своё 22-летие на яхте стоимостью 250 миллионов долларов. Об этом сообщает Daily Mail. День рождения девушки пройдёт 10 августа.

Судно, длина которого составляет около 90 метров, включает номера для двадцати двух гостей, в том числе мастер-люкс и три VIP-зала. Также на нём есть спа-салон, салон красоты, кинотеатр, тренажёрный зал, бассейн, открытый бар и вертолётная площадка.

Предыдущим владельцем яхты под названием Tranquility ("Спокойствие") был банкир Джо Лоу, который вывел более пяти миллиардов долларов из суверенного фонда благосостояния Малайзии.

Аренда яхты обойдётся представительнице звёздной семьи Кардашьян в один миллион долларов в неделю.

Ранее Кайли Дженнер показала, как проходит её отпуск, снявшись на улице без одежды.