Кайли Дженнер отметит 22-летие на яхте за 250 млн долларов

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Фото © Facebook / Yacht Charter Fleet

На судне есть кинотеатр, салон красоты, тренажёрный зал и даже вертолётная площадка.

Американская модель Кайли Дженнер отметит своё 22-летие на яхте стоимостью 250 миллионов долларов. Об этом сообщает Daily Mail. День рождения девушки пройдёт 10 августа.

<p>Фото © Facebook / <a href="https://scontent.fhel2-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/64461763_2802357759793733_5535315621580898304_n.jpg?_nc_cat=103&_nc_oc=AQlFTLkd86UWW8n6yHltVxLM33HV7TR9PU5DcZcu2RHG9vW7YTHgolN7xvpCtXhhcJg&_nc_ht=scontent.fhel2-1.fna&oh=4adc93e042ef26261206dc32ce8d2b96&oe=5DA8785F" target="_blank">Yacht Charter Fleet</a></p>

Судно, длина которого составляет около 90 метров, включает номера для двадцати двух гостей, в том числе мастер-люкс и три VIP-зала. Также на нём есть спа-салон, салон красоты, кинотеатр, тренажёрный зал, бассейн, открытый бар и вертолётная площадка.

<p>Фото © Facebook / <a href="https://scontent.fhel2-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/64639012_2802358153127027_4203499671009624064_n.jpg?_nc_cat=106&_nc_oc=AQlKzgvsGM1_0ds38z7s9LLr9Y71Tchel2u8iZIrXkwlKYFvpujolVD1LT1AxkhPc0E&_nc_ht=scontent.fhel2-1.fna&oh=86cc78208db5808f3a15802e63d1f2bc&oe=5DDE918E" target="_blank">Yacht Charter Fleet</a></p>

Предыдущим владельцем яхты под названием Tranquility ("Спокойствие") был банкир Джо Лоу, который вывел более пяти миллиардов долларов из суверенного фонда благосостояния Малайзии.

<p>Фото © Facebook / <a href="https://scontent.fhel2-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/64492016_2802358679793641_5877992679668711424_o.jpg?_nc_cat=105&_nc_oc=AQn7rdZuwIeh3bRz0FTOpGSk54kJSVkbpOYckjJFb49KziRP4tEGnp-apbhILw-6wyk&_nc_ht=scontent.fhel2-1.fna&oh=dc6d90a8706932d539eba81cbf93bb64&oe=5DD9BAED" target="_blank">Yacht Charter Fleet</a></p>

Аренда яхты обойдётся представительнице звёздной семьи Кардашьян в один миллион долларов в неделю.

<p>Фото © Facebook / <a href="https://scontent.fhel2-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/65057817_2802359666460209_8900044231637204992_o.jpg?_nc_cat=105&_nc_oc=AQm0xTfHMpEM5R-3RjREyi2Wt21AjsonUklCKFNOiZQ-ea2ONdYl9ovcfw0RxvugwvQ&_nc_ht=scontent.fhel2-1.fna&oh=54e0efc85b084078634e93473abbd6e4&oe=5DA406B2" target="_blank">Yacht Charter Fleet</a></p>

Ранее Кайли Дженнер показала, как проходит её отпуск, снявшись на улице без одежды.

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