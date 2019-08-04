Путин выразил соболезнования Трампу в связи со стрельбой в Техасе и Огайо

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования американскому лидеру Дональду Трампу в связи со стрельбой в техасском Эль-Пасо и городе Дейтоне (штат Огайо). В результате двух атак погибло 29 человек и ещё десятки пострадали.

— Владимир Путин направил президенту США Дональду Трампу телеграмму с соболезнованиями в связи с трагическими инцидентами в штатах Техас и Огайо, — говорится на сайте Кремля.

Напомним, в техасском Эль-Пасо неизвестный открыл огонь по посетителям универмага сети магазинов Walmart. В результате погибло 20 человек, ещё 26 получили ранения. Перед нападением стрелок опубликовал расистский манифест, в котором выразил недовольство ситуацией в стране, политикой партий. Спустя всего несколько часов в городе Дейтон в штате Огайо мужчина открыл огонь на улице. Девять человек погибли, ещё 26 пострадали.