Опубликовано видео задержания танкера в Персидском заливе

В Сети появилось видео задержания Ираном иностранного грузового судна, которое следовало около острова Фарси в водах Персидского залива. Соответствующая запись была опубликована телеканалом Press TV в Тwitter.

На кадрах видно, как члены Корпуса стражей исламской революции (КСИР) совместно с сотрудниками спецслужб страны высаживаются на танкер и фиксируют на камеры перевозку судном 700 тысяч литров контрабандного топлива, которое предназначалось "для нескольких арабских стран".

При этом издание не уточняет, для каких именно арабских стран предназначалось топливо. Также не указан флаг, под которым шёл танкер.

Отмечается, что в момент прибытия представителей КСИР на борту танкера находились семеро моряков-иностранцев. Они также были задержаны. А судно, в свою очередь, было направлено в порт в иранской провинции Бушер.

Ранее Лайф писал, что 19 июля Иран задержал танкер Stena Impero, направлявшийся в Саудовскую Аравию под флагом Великобритании. Причиной тому стало столкновение с рыболовецким судном. На борту танкера находилось 23 человека, трое из них — граждане России.