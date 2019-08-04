Полиция США: среди жертв массовой стрельбы в Огайо обнаружена сестра стрелка

Одной из жертв массовой стрельбы в городе Дейтон (штат Огайо, США) оказалась сестра мужчины, открывшего огонь. Об этом на пресс-конференции рассказал представитель местной полиции.

Как уточняется, Меган Беттс скончалась в возрасте 22 лет. Тело женщины нашли в том же районе, где были обнаружены остальные жертвы злоумышленника.

Напомним, стрельба в Дейтоне произошла около часа ночи 4 августа. Свидетели трагедии публиковали видео с моментом атаки. На кадрах слышна автоматная очередь и видно, как люди в ужасе начинают разбегаться. По последним данным, в результате ЧП погибло девять человек. Стрелок, которым оказался 24-летний Коннор Беттс, ликвидирован. Что касается пострадавших, их число увеличилось до 27.